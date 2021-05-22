修例後每年引入300名非本地醫生　林正財料十年後仍缺逾千人手

香港公營醫護人手長期不足，政府日前建議修訂《醫生註冊條例》，以填補人手短缺問題。行政會議成員林正財今早(22日)在電台節目指出，現時本地的公營機構欠缺700名醫生，希望政府是次提出修例能打開一道小門，每年可吸納200至300名港籍醫生回流，相信有助紓緩目前公立醫院等人手慌的問題。

林解釋指，當局以往每年處理的有限度註冊申請僅有雙位數，若要解決醫療人手不足問題是杯水車薪。被問到有議員要求將方案再放寬至海外非港人醫生，林正財認為醫生人手短缺問題在10多年後有機會愈加嚴重，估算欠缺逾千名醫生，故政府需要審時度勢，而今日的修訂方案未必可解決所有問題，有機會需要因應時間而調整，但相信目前的修例可在公眾利益和專業自主等方面達致平衡。

而在新方案下，讓非本地培訓、屬香港永久居民的醫生以「特別註冊」的形式，在公營機構工作最少5年，通過評核認為滿意後，便可免試正式註冊。林強調，引入海外醫生的同時亦不可犧牲醫療水平，認為方案既能增加醫生數量，而培訓水平仍能與香港2間醫科大學相若。

他續稱，非本地培訓醫生在公營機構工作期間，每年須接受評核，未有專科資歷的非本地培訓醫生，在香港接受專科培訓後同樣需要再接受全面考核，並非完全毋須「考試」，認為對醫學界而言，考試成績好並非代表醫術好，反而上司對於醫生在病房工作的評核會更透徹。

對於有醫生團體質疑「特別註冊委員會」制定醫學資格名單的準則，林認為委員會中有很多不同代表，大部分是醫委會成員，有責任向公眾解說，包括4名由特首委任的成員，3人是負責為醫生把關的醫委會成員，其中包括病人組織，委任時有彈性，他又指醫學資格名單是按數據和排名制定，故相信整件事是公開透明，社會毋須太多陰謀論。