議員料最快第三季與內地通關　須接種疫苗及做抗體測試

本港新冠肺炎疫情放緩，社會關注能否「清零」，以盡快通關。前衞生福利及食物局局長、中文大學醫療體系及政策研究所總監楊永強表示，全球多個國家及地區仍爆發疫情，通關的前提是大部分人均已接種疫苗，強調疫苗安全，呼籲市民盡快接種。有議員預料，最快今年第三季可與內地通關，但過境人士須接種疫苗及進行抗體檢測才可豁免檢疫。

楊永強今(22日)在電台節目表示，雖然香港疫情有望「清零」，但全球多處仍爆發疫情，通關的前提是大部分市民均已接種疫苗。他認為，香港能成功購買足夠的新冠疫苗是非常幸運，呼籲市民盡快接種，才有條件恢復通關。

他引述研究數字表示，本港有80%感染個案均屬家庭內傳播，加上不少患者並無病徵，不知自己帶有病毒，當市民廣泛接種疫苗後，便可降低感染率，即使不幸受感染，病情也不會太嚴重。他強調，全球已有數十億人接種本港的兩款疫苗，證明疫苗安全。

議員田北辰則稱，綜合他與各方溝通，相信本港與內地通關是「坐三望四」，料最早可在今年第三季與內地通關，而今年第四季肯定可實行。他預料通關後過境人士需完成接種疫苗，並接受抗體檢測才可豁免檢疫，未接種疫苗的人士仍需隔離檢疫。他認為，需加強為入境人士做抗體檢測，以防「走漏」個案流入社區，確保本港「清零」。

社區組織協會幹事彭鴻昌則表示，不少基層市民均有意接種疫苗，但部分人始終對疫苗有疑慮，例如不時有人接種後死亡，會擔心與疫苗有關。他指，每宗接種疫苗後的異常或死亡事件，專家都在短時間內說明與疫苗無關，令人質疑他們偏幫政府。他又指，不少基層市民並無家庭醫生，需靠數個月以上的專科門診覆診，才可詢問醫生是否適合接種疫苗。

行政會議成員、議員黃國健指，本港再有疑似源頭不明個案，亦有港人在深圳檢疫期間確診，加上本港疫苗接種率偏低，相信通關不易。