強積金制度踏入20周年　年率化淨回報跑贏同期通脹率

強積金制度作為本港的退休保障制度一直備受爭議，積金局主席劉麥嘉軒今日（22日）於電台節目上表示，強積金制度於今年12月將踏入20周年，在這20年中，強積金的年率化淨回報為5%，跑贏同期1.8%的通脹率，為計劃成員一眾打工仔加強了退休保障，更直言「打工仔便是積金局的老闆」。又指社會上一直有聲音要求降低強積金收費，而她亦盡力透過數碼化運作來降低成本，以創造更大的減費空間。

劉麥嘉軒表示，香港的強積金制度踏入20周年，一個退休保障制度要完全發展成熟，需時約40年，香港的強積金仍處於發展的中途。她引用積金局的統計數字，指2020年強積金制度下共有1千萬個帳戶，涉及450萬個計劃成員，總資產值達1.1萬億港元，即平均每名計劃成員擁有25.1萬港元的強積金，與2019年的21.7萬港元對比，上升了15%，而累積超過100萬港元以上的帳戶數目，則由2019年的6.29萬個上升至去年接近10萬個。

她認為，以上數字反映了強積金制度的優點，透過僱主和僱員定期供款，長時間投資滾存以累積增值。於過去20年，強積金的年率化淨回報跑贏同期通脹率，令人鼓舞。

但她留意到社會上有聲音要求降低強積金收費，她亦盡力確保積金易平台項目按計劃推行，期望透過高效率的數碼化運作來降低成本，從而創造減費空間。她又指，自己作為積金局主席，上任後已第一時間主動接觸工會代表，聽取他們就加強強積金對基層打工仔退休保障的意見，又強調已有超過4分3就業人口享有強積金計劃保障，直言「打工仔便是積金局的老闆」。