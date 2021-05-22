警冚大埔700呎無牌樓上吧　47酒客同場儼成病毒樂園

警方大埔警區刑事部及特別職務隊，聯同機動部隊於今日(22日)凌晨約零時30分展開反罪惡行動。警員根據線報，突擊搜查大埔廣福道一個約700呎的樓上單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。警方在行動中拘捕48名男女，年齡介乎20至50歲。

被捕男女包括一名姓余(31歲)女負責人，她涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反停業令正被扣留調查。其餘41男6女酒客則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反「禁聚令」被發定額罰款通知書。

行動中，警員檢獲約4百瓶酒精飲品及一批音響器材，總值約2萬元。警方將會繼續採取情報主導的策略，打擊各種三合會犯罪活動及其收入來源。

新冠肺炎疫情持續逾一年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。