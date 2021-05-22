5.26將現月全食　黃埔杏花邨西灣河海濱為最佳觀賞位置

天文迷有福了！天文台新一集《氣象冷知識》表示，本港下周三(26日)將有月食天文現象，市民在當日可看到月全食及月偏食現象，當天月球會在晚上6時56分升出地平線，隨即進入月全食階段，月食現象會發生在晚上7時09分，7時17分食甚，晚上9時52分半影食終。天文台「教路」市民，黃埔、杏花邨及西灣河海濱將是最佳欣賞月全食位置，愛好者們必不能錯過今次機會。

天文台表示，月全食發生時，月球比較接近地平線，當時月面介乎2至5度，市民若想看到月全食，要選擇東南偏東、視野廣闊、開揚的地方，如黃埔的海濱，望向鯉魚門方向，或在杏花邨、西灣河海濱，在東南偏東位置視野較佳。至於月偏食階段時，因彼時月球已升得較高，相信全港大部分地方，在晚上8至9時望向月亮，都能看到月偏食。

天文台解釋，月食是在月球進入地球的影子時發生，而月全食時，市民一般可看到一個紅色的月亮。天文台指出，由於太陽有很多顏色，當月全食發生時，地球的大氣層會將太陽的紅色光線折射到月球表面，令市民看到一個紅色的月球，紅色光度亦會受地球大氣層影響，當地球大氣層若較渾濁時，紅色光線亦會較暗淡。