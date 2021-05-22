早產嬰信信捱過橫膈膜修補手術　術後現氣胸需插引流喉

僅25周就出生、現已1歲多的早產男嬰「信信」患上肝臟纖維化，年初獲其叔叔捐出肝臟，成功進行換肝手術。信信近期再迎來挑戰，上月中因橫膈膜升高令肺部脹氣不良，一度轉入新生兒深切治療部(NICU)接受治理，昨(21日)須再次接受手術，修補橫膈膜以解決肺部脹氣的問題。信信父母昨晚發消息稱，信信已成功捱過手術。

「信信」父母昨晚於Facebook專頁「救救小心──肝」表示，醫生已完成修補橫膈膜，但由於手術後有出現氣胸情況，手術後X光顯示橫膈膜仍在上面，需要插引流喉排走氣胸造成多出的液體，可令橫膈膜回復至原本的位置。

「信信」父母引述醫生指，最少需3日後才可考慮拔除引流喉，至於其他喉管會每日慢慢拆掉。目前信信需依靠肺喉幫助呼吸，但醫生稱將會拆去讓「信信」自行呼吸。父母希望「信信」之後身體狀況會更好，「如果可以食得返奶奶咁就好喇」！

父母又以「信信」角度續撰文指，「聽到媽媽嘅聲音我知道媽媽來過，我要快快好起來，期待星期日(23日)可以精神地見媽媽，媽媽我答應你會好起來」，又代「信信」感謝護人員的悉心照顧及市民的支持；網民紛紛留言送上祝福，「期待你每日嘅好消息！」