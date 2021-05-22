逾80%受訪公務員不滿減薪　工會促加薪追通脹

薪酬趨勢調查委員會早前公布本年度的薪酬趨勢調查，指公務員薪酬趨勢淨指標為低層及中層分別將減薪0.68%及0.54%，而高層則將減薪2.04%。有工會今日(22日)公布近日進行的調查結果指，結果顯示有81%受訪公務員不滿今次薪酬趨勢調查結果，並認為政府應全盤考慮薪酬調整的6大因素，並要求加薪追上通脹。

政府人員協會於本月18日至21日，向在職公務員收集對薪酬趨勢調查結果的意見，成功回收2,254份問卷，當中有80%受訪者認為政府決定調薪幅度時應貫徹機制，並應全盤考慮6大因素，包括薪酬趨勢的結果、香港經濟情況、政府財政狀況、生活費用的變動、公務員的士氣。調查結果亦指出，若政府決定凍結公務員薪酬，有約34%受訪者表示不接受，但有約40%人則選擇無奈接受。

工會指公務員和廣大市民一樣「勒緊褲頭」，去年已接受凍薪安排，若今年度繼續凍薪甚至減薪，將會打擊公務員士氣及影響社會穩定。工會又引述統計處數字，指4月綜合消費物價指數按年上升0.7%，基本通脹為0.3%，故希望可加薪追上通脹，並冀望政府及行政會議能理解公務員的工作壓力及對加薪的期望。