轉數快增值至八達通系統昨失靈　苦主呻無錢搭車要瞓巴士站

八達通系統轉帳失靈！有多名市民在昨（21日)表示，嘗試用香港金融管理局推出的快速支付系統「轉數快」來轉帳至八達通應用程式「八達通錢包」，銀行戶口被扣錢，惟未有在八達通程式上顯示，有網民指系統失靈整天亦未有修復，更有人慘指自己未能增值坐車，要在巴士站過夜。八達通公司在今日(22日)凌晨12時，在社交平台回應指網絡問題已經復修。

市民何先生表示，昨日下午3時嘗試用「轉數快」轉帳100港元至「八達通錢包」，連續試了5次，銀行戶口扣除了款項，惟未有在八達通程式上顯示。他稱自己使用程式已超過1年，期間亦有出現過數次類似事件，他表示若未能成功轉帳，便無法用八達通付款，乘車與出入停車場等亦受到影響。

除了何先生外，亦有多名市民受影響，八達通的Facebook主頁昨被超過20名「苦主」留言炮轟，有網民指自己早上發現系統失誤，晚上10時仍未修復，更有網民慘指自己在上巴士前增值才發現系統失誤，「現時站在街上未能回家，看似要在巴士站過夜。」另外，有「苦主」指曾就事件向八達通公司的職員求助，惟客戶服務屬智能機械人，未能提供協助，而電話熱線長年不響，多人批評八達通公司未有公布事件，直斥該公司無承擔，又有人指轉數快亦做不好，難以叫人選用系統來使用消費券。

八達通公司今晨12時在Facebook留言回應事件，有關昨天「轉數快」網絡問題已經復修，惟未有公布有多少人受影響，與涉事金額。東網記者現就事件向八達通公司與香港金融管理局查詢。