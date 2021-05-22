調查顯示4成少數族裔曾被敵視　逾3成符合工作條件卻不獲面試

少數族裔不時遭受社會歧視，尤其職場上難以融入主流群體。有調查指，4成少數族裔人士曾在工作中被敵視，有少數族裔女性因宗教包頭，被老闆指「唔好嚇親人」；逾2成主流人士指不聘請少數族裔屬正常，調查機構促請多方合作，建立職場共融文化、政策及措施。

社福機構「親切」於今年1月至4月進行調查，共訪問621名成年華裔市民，以及138名成年少數族裔人士，並深入訪問11位少數族裔青年、社工等地區人士，以了解少數族裔在港參與職場的情況。調查顯示，約7成受訪少數族裔指社交圈子不多於3成是在港華人，過半認為香港社會對他們存有歧視。

在職場方面，逾4成曾在工作及社區中，被別人無理地以敵意的態度對待，有受訪少數族裔女士表示，其工作的五星級酒店老闆不允許她包頭，原因是「唔好嚇親人」。調查又發現，逾3成的少數族裔曾在符合工作要求條件下，都未能獲得面試機會，逾5成半更認為現時的工作沒有晉升的機會。

另一邊廂，有3成半的受訪主流人士坦承，因少數族裔人士的種族與膚色而不願跟他們做朋友，接近2成半主流人士認為少數族裔人士會發出體味。逾2成的主流人士認為，香港僱主不聘請少數族裔人士是正常現象，超過1成的主流人士認為文化差異對同事間的交流及合作會有負面影響，近8成認為運輸、倉庫等工作較適合少數族裔。

機構建議，本港企業應建立職場共融文化、政策及措施；社福機構及商界合作，為少數族裔人士推出實習生計劃；從教育方面入手，提升他們中文能力，全面職業支援；透過共融體驗活動，增加少數族裔人士接觸香港華裔人士的機會，消除誤解及偏見。