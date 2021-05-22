新田落馬洲發展區位於濕地緩衝區　或礙鷺鳥棲息

政府計劃發展新田/落馬洲發展樞紐，負責項目的土木工程拓展署向環保署提交環境評估報告，指該發展計劃處濕地緩衝區，同時毗連濕地保護區，亦鄰近鷺鳥林，承認或會對度冬的濕地鳥類構成影響等，並指在計劃範圍界線500米內或鄰近地區，有小白鷺及池鷺等具保育價值的鳥類棲息。

該署環評報告指出，有關計劃總面積約340公頃，其中發展區的面積約293公頃，較以前公布的270公頃增加約23公頃，料全面發展後可容納約8.48萬人口和創造約6.42萬個就業職位。報告提到發展區類近米埔自然護理區、米埔隴村鷺鳥林及林村郊野公園一帶，而發展區新田交匯處以北的一小部分亦與濕地緩衝區重疊。

報告提到發展區附近有多種具保育值動植物，包括小白鷺、池鷺、短吻果蝠、虎紋蛙，以及多種蝶類和蜻蜓等，發展計劃有可能對附近的近米埔隴村鷺鳥林造成干擾，而潛在岩洞發展在施工時亦可能對林村郊野公園造成干擾。報告更稱，位於從落馬洲管制站所釋放出土地的擬議發展、擬議企業及科技園，亦可能會阻礙鳥類的飛行路線。

該署稱會提出其他環境境影響緩解措施，如避免於林村郊野公園內開展工程，亦會就鳥類飛行廊道進行詳盡評估，了解其飛行路線，並會研究相關土地上的建築物的高度及布局，減少對鳥類飛行廊道的潛在影響。