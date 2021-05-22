關注組織發起聯署籲改善監房焗熱　懲教：一直採措施改善

近日香港氣溫酷熱，有關注在囚人士的組織發起聯署，呼籲公眾關注監房通風系統的問題，並希望懲教署可以容許家屬為在囚人士提供退熱貼等。懲教署回覆東網查詢時指，一直以來持續採取多項措施改善監獄內的羈押環境，亦會按部就班安裝通風效能較佳的新式閘門及窗戶，改善空氣流通。

一直關注在囚人士的組織「石牆花」昨日(21日)在社交網站發文，指現時香港監房的酷熱情況嚴重，原因主要在於地理位置、建築結構問題，加上監房的通風系統長期為人詬病，令在囚人士反映「像蒸籠裏的小籠包」。

「石牆花」建議署方容許家屬為在囚人士購入退熱貼、便攜式電動風扇、太陽油、太陽眼鏡（現時需要醫生證明才可以入），並改造及維修設施，在頂層及外牆髹上隔熱塗層，以及在倉內增設強力抽風設備等。該組織表示希望在短時間內收集10萬簽名，轉交懲教署。而截至今日(22日)11時，已經有54,450人簽名。

懲教署發言人表示，一直以來持續採取多項措施改善監獄內的羈押環境，當中包括院所內空氣流通的情況。除恒常更換風扇外，亦加裝風力強勁的牛角扇，並按部就班安裝通風效能較佳的新式閘門及窗戶，改善空氣流通。

署方又指，在去年於赤柱監獄囚室內試驗防自殺設計的滾筒扇，效果良好，並於今年初分階段進行安裝，預計在本年第三季完成約600個囚室的安裝，當中包括約420間頂層囚室。並在明年第二季完成共1,500個囚室。如有需要，亦會擴展至其他院所。

有資深懲教人員透露，近期有關組織不斷在網上呼籲公眾捐款及籌集物資，亦不斷批評懲教署為在囚人士提供衣食住行的安排，目的顯而易見，今次提出退熱貼及太陽眼鏡，下次提出其他，不斷製造聲音，以達其目的。其實自從現任署長上場後，不斷就赤柱監獄的情況，嘗試不同方法改善，當中包括作出破格安排在囚室內按裝防自殺設計的滾筒扇，但公眾必須理解，監獄內沒有空調，即使加裝更多風扇，亦難與外間相比。