10青年前年九龍灣「和你Shop」　6人罪成　其中1人囚4個月

九龍灣德福廣場前年12月28日「和你Shop」示威活動中，有10名示威者被警方拘捕，控告他們非法集結及襲警等罪，案件早前在觀塘法院經審訊後，其中6人今日(22日)被裁定非法集結罪成，其中2人被裁定襲警罪名不成立。裁判官屈麗雯表示，非法集結及襲警均屬嚴重罪行，判刑須具阻嚇性，遂判其中一名被告監禁4個月。另鑑於其中3名被告年輕，遂將案件押後至6月4日，等候為他們索取勞教中心等報告始判刑。而罪成被告當中又有3人要求裁判官覆核定罪，法庭押後至6月15日處理他們的申請。

10名被告依次為：16歲學生、楊傑朗(21歲)、麥梓希(17歲)、丘澤(17歲)、16歲學生、16歲學生、15歲學生、李偉鴻(17歲)、劉家浩(23歲)及林志鑫(20歲)。10名被告被控一項非法集結罪，指他們於2019年12月28日在九龍灣德福廣場一期，與其他不知名人士參與非法集結。法庭今日裁定案中首被告、第3被告麥梓希、第4被告丘澤、第5被告、第9被告劉家浩及第10被告林志鑫非法集結罪罪成。林志鑫今日被判監禁4個月，但扣除他早前被還押的時間，預料他今日可當庭釋放；首被告、第3被告及第5被告則申請覆核定罪，其餘被告則押後判刑。

裁判官認為，當時示威人士在商場內只是遊行唱歌，並無導致店舖及顧客感到控方所指的訂明害怕，雖然控方指稱示威人士在「藍店」外嗌口號，呼籲顧客支持黃色經濟不要光顧該些店舖，行為具有威嚇性，但法庭不認為他們的行為構成非法集結，因證供顯示，他們同行只有10多人，佔據空間不多，沒有阻塞商場通道，也沒阻撓該些店舖的運作，有店舖甚至如常進行促銷活動。不過裁判官指，及後部分示威人士轉到九龍灣港鐵站C出口外聚集叫囂，向警員說出侮辱性說話，他們叫囂的行為已構成非法集結。

裁判官指，首被告、第3至第5被告在示威者與警對峙的時候，仍選擇留在現場未有離去，他們四人展示同一隻「青蛙公仔」的產品，具有共同目的集結在一起，目的就是鼓勵他人參與集結；雖然第9被告及第10被告爭議控方可能「拉錯人」，但法庭裁定二人確有在港鐵站C出口出現，並做出擾亂秩序的行為，最終裁定上述6名被告非法集結罪成。至於其餘4名被告，法庭不確定他們是集結人士，其中一人更可能只是在場「湊熱鬧」，因此裁定餘下4名被告罪名不成立。此外，法庭認為受襲警員的證供不可靠，遂裁定首被告及第3被告襲警罪名不成立。