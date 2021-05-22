香港故宮料明年6月底落成開幕　已與3地博物館接洽辦展

位於西九文化區的香港故宮文化博物館早於2018年5月展開工程，香港故宮文化博物館館長吳志華今日（22日）於西九文化區網上故宮對談節目時表示，博物館預料於今年年底竣工，明年5月開始向北京故宮借入藏品，並於明年6月底落成開幕。他又透露，現時已接觸多間海外博物館，並成功與來自中國、法國及中亞的博物館談攏展覽合作，而香港故宮定位與北京故宮不同，將以本地化、年輕化及國際化來吸引觀眾入場。

吳志華表示，香港故宮與北京故宮為合作夥伴關係，雖然藏品將由北京故宮借出，但他強調絕非北京故宮的分館，因香港故宮是要以「現代眼光表現傳統」。香港故宮文化博物館董事局主席陳智思於節目上亦補充，指雖然兩地故宮理念相近，但香港故宮將會加入科技元素，例如以手機應用程式和觀眾互動，同時加入更多香港本地元素，又會與年輕藝術家合作，吸引平常不會到博物館的觀眾到場。

吳志華亦透露，香港故宮於1年前已開始與外國不同博物館有所聯繫，期望促進香港故宮更加國際化，現時已成功與來自中國、法國及中亞的博物館談攏展覽合作，未來更會有關於歐洲皇室的收藏展出。此外，他亦有聯絡台北故宮，希望未來兩岸三地的故宮會有展覽合作。

吳續稱，為加強文化教育推廣，並把文化藝術推展至社區，不排除以後會加入流動文物醫院，於車上放置裝備及讓專家進行工作坊形式教學，主要到學校及社區介紹文物修復，以拉近與民眾的距離。又稱雖然博物館不能只向錢看，但不可能單靠入場券支持營運，因香港故宮往後需要自負盈虧，故亦會推出文創產品等。