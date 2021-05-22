來港易計劃未見蹤影　旅遊業界指回程仍需檢疫難吸客

本港疫情轉隱，政府計劃在本月中推出「來港易」，讓內地居民抵港後，豁免接受強制檢疫，惟現時距離月尾僅剩下1周多，但計劃仍未有影。有旅遊業界今(22日)指，對「來港易」沒有期望，因為內地居民來港後，返回廣東與澳門仍要隔離檢疫，變相「來港易，回鄉難」，認為計劃只能吸引商務客，未能吸引旅客訪港，現時只好專注做好本地遊來增加生意。

政府早前讓身處廣東和澳門而符合條件的非香港居民，可獲豁免檢疫入境香港，「來港易」計劃在本月推行，但現時臨近月尾仍未見影，政府數日前仍指希望計劃如期在今個月推行。香港旅遊促進會總幹事崔定邦承認計劃突然「無聲氣」，但指儘管成功推行仍未有期望，因現時透過計劃來港的非香港居民，在返回廣東和澳門仍要隔離，他形容為「來港易，回鄉難」，指沒有人會因而來港，他指除非做到雙向豁免，否則認為計劃只會有商務客使用，未能吸引旅客。

他表示現時本港接種低，只能維持商務氣泡，措施難對旅遊業有幫助。他指現時正專注做本地遊項目，惟估計近日天氣炎熱，市民避免郊遊，故參與度不高，現時變招推廣室內景點，又會把開始時間改為下午。