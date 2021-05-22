逾萬政府合約僱員須宣誓　工會憂影響招聘　議員指「唔做罷就」

繼要求所有現職公務員宣誓後，公務員事務局再要求在去年7月1日或之後入職、按非公務員聘用條款聘用的政府僱員簽署聲明，擁護《基本法》及效忠香港特區。據了解，即使職位屬有時限或季節性質，相關人士亦必須宣誓，預計有逾萬人受影響。有公務員團體表示，不排除有部分即將完約者拒簽聲明，又憂慮新規定會影響政府日後招聘短期合約工。有議員反駁指私人公司亦會要求員工忠誠，強調「唔做罷就」，又不擔心會影響招聘情況。

根據公務員事務局數字，截至去年6月底，各政府部門共聘用11,027名全職和6,819名兼職合約僱員，其中以香港郵政、教育局和選舉事務處佔最多，分別聘請了1,590名、1,292名及1,125名合約僱員；而香港電台（港台）亦聘用了162名全職合約僱員，佔港台僱員總數約20%。

全職合約僱員職位中，約半數屬有時限或季節性的臨時職位，包括康樂及文化事務署聘用的季節性救生員等。而截至去年6月底，政府亦聘用約4,600名退休後服務合約僱員，同時亦有透過其他類型合約聘請的非公務員人員。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭接受訪問時表示，不少人對簽署聲明有戒心，憂慮發表言論時觸及紅線，會被指違反國安法，故不排除有部分即將完約者將拒簽聲明。他又指出，非公務員合約僱員職位最短僅3個月，估計部分有意應徵者會因而卻步，影響相關職位的招聘情況，強調無必要要求合約員工簽署聲明。

曾任職政府政務職系的議員葉劉淑儀表示，許多私人機構亦會就聘任員工訂立入職要求，包括要求對公司忠誠，不認為新增簽署聲明要求有問題。對於部分人或拒絕宣誓，她直言「唔鍾意咪好做囉」，強調人各有志，若不能夠對政府忠誠，大可另謀高就。被問到會否影響日後招聘相關職位時，葉劉認為總會有人有興趣，「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」，強調不用擔心出現有關情況。

對於當局表示，新公布的簽署聲明安排並不會涵蓋服務提供者的僱員、其他政府資助機構或法定機構的僱員，指他們並非政府僱員。葉劉表示，不清楚政府內部就公職人員定義的法律意見為何，關注若全部薪酬均由公帑所支付者，例如官、津學校的教師，會否被視為公職人員及是否須要宣誓。

公務員事務局昨日向各政策局及部門發通告，要求受影響的政府僱員在收到部門發出信函後3星期內，簽妥並交回聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，拒簽者可被終止聘用；而新入職者則須於接受聘任時簽署聲明。當局強調，根據《港區國安法》第6條，香港居民就任公職時應當依法簽署文件確認或者宣誓。