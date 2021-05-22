政Whats噏：規劃土地程序緩慢　議員批評政府體系臃腫如航空母艦

愈住愈細、愈住愈貴似乎已經成為港人生活嘅寫照，雖然有公屋制度以紓緩基層嘅住屋需求，但一般申請者平均輪候上樓時間飆升到5.8年，創22年新高。政府早喺2019年已經表明會動用《收回土地條例》，收返包括新界棕地在內嘅私人土地。之不過去到最近先有行動，收返3組私人土地以興建資助房屋。有議員指出其實仲有大量閒置土地等住政府規劃，批評公務員體系架床疊屋，猶如航空母艦咁龐大，就算轉個身都慢過人。

議員柯創盛(柯仔)拍攝短片，批評政府一貫嘅作風，就係想做嘅事無話做唔到，唔想做就「N咁多理由推搪」，更直言喺解決房屋問題上，政府唔係踏腳石，反而成為絆腳石！柯仔提到善用閒置土地興建房屋實在重要，但政府嘅行政程序太慢，例如要改劃土地用途、提交到城市規劃委員會、進行諮詢等，行完成套程序已經耗用3、5、7年，分分鐘喺中間仲會畀人彈回頭添啊。

至於同場嘅建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓(Tony)同樣批評公務員體系過於龐大、處事官僚，就好似航空母艦咁轉個身都慢過人啊。Tony又提及喺上一屆議員任期已經要求政府簡化審批程序，誰知眨吓眼又幾年，去到呢一屆任期都步入尾聲，仲未完成檢討工作，真係簡化程序都慢過人啊。佢話政府應該靈活運用公私營合作模式，之不過政府成日怕畀人話係官商勾結，做嘢快啲都唔敢。Tony話呢啲質疑流於情緒化，甚至係無根據嘅，若果政府跟足程序做事又使乜擔心呢？

雖然大家都話香港地小人多，但Tony就認為只係土地用途分配唔平均，例如郊野公園佔4成土地，反觀住宅用地不足7%。Tony更毫不諱言咁批評佢代表嘅都市規劃界，佢話規劃師好多時都係紙上談兵，缺乏執行時間表。但係市民唔係睇到圖紙就滿意，規劃社區設施都要付諸實行先至得。Tony話並唔奢望可以即刻解決房屋供應問題，不過希望可以見到曙光，令成件事行快啲。佢亦期望政府落實各種增加房屋供應措施之後，可以確實同市民交代，能否實踐3年上樓嘅承諾啊。