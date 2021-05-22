本月新冠輸入個案　逾半來自印尼　熔斷未啟動　港府難堵禍根

本港最近28日僅錄得1宗不明個案，正當市民大眾都以為本地確診清零、通關可期之際，衞生防護中心今日(22日)公布一連兩宗涉及印傭的本地個案，無疑是對港府的一記當頭棒喝。翻查資料，本月錄得的47宗輸入個案，當中有26宗來自印尼，佔總數的55%，當局近日卻未對印尼航班採取「熔斷」機制，反映港府自詡的「外防輸入」，其實漏洞處處。

衞生署回覆東網時更指，熔斷機制須於同一班抵港的民航客機有3名或以上乘客經抵港在機場檢測確診才會啟動，惟今日確診外傭的涉事航班，由於同機3名確診者的確診日子不同，故不會啟動熔斷機制。惟經歷一整年的抗疫，當中不少患者為無病徵確診者，甚至要多次檢測才被證實確診，若只有經機場檢測確診才會啟動「熔斷」機制，豈不是有大批潛在確診者有機會走入社區，令人不禁想反問衞生署該機制是否形同虛設。

事實上，僅僅5月本港已錄得47宗輸入個案，當中26宗來自印尼，佔總數的55%，惟港府卻未對印尼航班採取「熔斷」機制，加上新冠病毒潛伏期遠較預料的長，潛在確診者即使經過21日的酒店隔離，仍有機會將病毒帶入社區，令零星的輸入個案化為燎原之火，迅速引爆本地疫情。

1名帶有變種病毒的29歲印度裔男工程師，已令全港多幢大廈陷入變種疫毒的陰霾中，束手無策的港產廢官竟實行「連坐式」隔離檢疫，舉凡大廈內有一人確診變種新冠，即要求全幢居民送往檢疫營隔離21日，期間更要捱諸如「粟米鐵餅飯」等劣食，更有住戶懷疑食物中毒，成為政府抗疫不力的犧牲品。

早有專家批評本地「外防輸入」政策未能從上游堵截疫源，惟港府自視過高，任由輸入病毒進入並非首次，早於第2波疫情，便因大量海外尤其是英國留學生回港，導致疫情一發不可收拾，其後去年5月、疫情最有望清零之際，當局又允船員及機組人員獲豁免到港，致病毒流入社區，觸發疫情爆發，掀起第3波疫情。如今又僅靠「滯後」的航班熔斷機制堵截病源，勢再令本港錯失清零良機。

現時附近多個國家及地區疫情復熾，諸如印度、菲律賓、印尼，甚至台灣、新加坡等早前疫情相對平穩的地區亦相繼爆發新一波疫情，面對疫魔環峙的大環境，港府若再不作為、任由新冠病毒從外防缺口中流入社區，市民即使不計前嫌，盡力遵守口罩令、禁聚令，甚至以身犯險接種疫苗又有何用？