疫潮未平息　伯爵園A及B座及寶寧大廈B座上榜須強檢

政府今日(22日)公布，因應今日錄得一宗初步確診個案，香港九龍九龍塘伯爵街1號伯爵園A及B座、香港九龍油尖旺彌敦道525-543號寶寧大廈B座被納入強制檢測公告。任何在今年5月9日至5月22日期間曾身處上述地方超過2小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於5月25日或之前接受檢測，受檢人士若在5月20日至5月22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

至於早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，任何在今年4月22日至5月3日期間曾身處香港新界荃灣安賢街 11 號天主教領報幼稚園超過1小時、以及任何在今年4月8日至5月4日期間曾身處香港新界大嶼山東涌文東路 35 號靈糧堂秀德小學超過1小時的人士須於5月25日或之前接受檢測。受檢人士若在二○二一年五月二十日至五月二十二日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

如香港新界荃灣安賢街 11 號天主教領報幼稚園的受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月27日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

另外，由於處香港新界將軍澳常寧路 2 號厚德邨 TKO Gateway 東翼地下 KG02 號鋪保良局方王換娣幼稚園爆發上呼吸道感染個案，為謹慎起見亦被納入強制檢測公告，任何在今年5月9日至5月22日期間曾身處上述地點超過2小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於5月25日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月27日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶，受檢人士若在5月20日至5月22日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。