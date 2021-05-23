土炮建兩米欄防盜手法　漁署傷沉香

珍貴的土沉香有價有市，惟漁農自然護理署護樹不力，令偷樹之徒仍有機可乘。近年不少內地不法分子來港砍伐土沉香謀利，令本港土沉香岌岌可危，估計剩餘不足200棵。非法砍伐行為猖獗，但漁護署只採用2米高的鐵欄圍起土沉香，有樹木專家批評鐵欄護樹手法「土炮」，未有考慮樹木的生長速度，令鐵枝陷入樹根之中，影響土沉香健康。有機構則研發出香樹保護網，連接感應器，當保護網被斬斷後，會連接警報器嚇退不法之徒。

東網記者日前到南丫島視察，發現漁護署一般以約2米高鐵欄圍起土沉香，非法砍伐者不難跨越鐵欄，輕而易舉便可砍伐樹木。鐵欄亦欠缺延伸性，難以長時間包圍樹木，有部分土沉香不斷生長，被鐵欄刮去表皮。除了鐵欄外，漁護署亦在數個策略性位置，設有紅外線感應自動監察儀監察。

翻查紀錄，南丫島於前年曾有一棵約7米高的土沉香樹被地政總署外判工人誤斬，雖被阻止，但原先的2枝大樹枝，被斬去其中1枝。據了解，當時地政總署指該棵土沉香患有褐根症，惟斬樹前未有通報漁護署。

中文大學生命科學學院退休教授趙紹惠形容漁護署以鐵欄護樹手法「土炮」，該署現時採用的鐵欄，未能完全覆蓋土沉香，亦要逐一為不同土沉香訂造鐵欄，難以重用。趙又指，漁護署未有考慮樹木的生長速度，令鐵枝陷入樹根之中，影響土沉香健康。

生態教育及資源中心最近推出香樹保護網，並連接感應器，當保護網被斬斷後，能即時發送短訊至指定手機，信號更可達10公里，亦可以連接警報器，以嚇退非法砍伐者。保護網可按樹木大小、高度而編織，適合各種樹木，並具一定延伸性。

漁護署發言人指，2017年成立特別專責小組，針對有重要土沉香種群的地點進行巡邏。分別於2017年至2021年4月，按年巡查197、173、165、165、87次，共787次。地政總署發言人指，如確實需要移除具特別價值樹木，部門須蒐集和備存支持移除相關樹木建議的資料及理據、徵詢專家及發展局綠化、園境及樹木管理組的意見，並為移除樹木制訂全面的地區諮詢，讓社區人士參與。