藍田邨露天垃圾山惡臭陣陣　居民難頂憂散播疾病　

再有公屋出現「垃圾山」!藍田邨藍暉樓近公路邊的垃圾房對出空地，有家具垃圾堆積如山，衞生情況堪憂。有居民反映上述空地於過去一年被當作「露天垃圾場」，即使有人到場清理後，數天過後又故態復萌，令蚊蟲容易孳生，恐有播疫危機。東網記者前日（21日）到場視察，發現垃圾大量堆積，更有污水於廢棄家具底下流出，傳來陣陣惡臭。不過，事件經東網介入後，房屋署已漏夜派人到場清走垃圾山。

此垃圾山可謂「包羅萬有」，內有各種廢棄家具，例如梳化、飯枱、椅子、電器用品及床墊等。其中床墊底下滲出污水，傳來陣陣異味，令人惡心。據知，垃圾主要來自藍田邨4座大廈，平常居民的大型垃圾均會放置垃圾房旁的空地，每隔約1星期便會有垃圾車清走垃圾，惟近1星期仍未見有垃圾車清理，導致大型垃圾一直堆積。

藍暉樓住戶吳先生稱，平常也有留意到空地堆積許多垃圾，惟承建商清理垃圾時只有一個固定時間，而非因應垃圾量去安排垃圾車到場，期望有關當局可加強清理垃圾的次數，避免垃圾堆積而導致細菌孳生。

平時會於露天垃圾場對上的籃球場打籃球的學生阿軒及阿天則表示，學生平日到籃球場打籃球時經常聞到惡臭，不明白為何籃球場會設計於垃圾房上方，加上時值雨季，棄置的床褥、膠袋等吸入大量雨水，導致蚊蟲孳生、散播疾病，希望有關部門盡快清理垃圾。

房屋署回覆東網時表示，藍田邨的大型垃圾收集站位於藍暉樓側大垃圾站旁，上述垃圾堆積位置並非用作傾卸扔棄物的地方，藍田邨屋邨辦事處會加強規管在公眾地方傾卸扔棄物，並已安排加派人手，加強巡邏，及已將貼通告通知居民應適當地傾卸扔棄物，如發現在公眾地方傾卸扔棄物的違規行為，會採取適當行動，包括屋邨管理扣分制及檢控違規人士，辦事處亦會盡快安排清理上述扔棄物。此外，經東網介入事件後，房屋署已漏夜派人到場清走垃圾山。