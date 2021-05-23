年接逾百投訴　牙管會聆訊僅數宗

牙醫管理委員會改革問題並新鮮事，早於2005年，前議員郭家麒於立法會會議上，曾向時任衞生福利及食物局局長周一嶽就相關事宜作出提問，惟多年來問題依然未有解決。有現任議員表示，於處理地區工作時收到不少對牙醫服務的投訴，惟牙管會處理投訴時僅以「官腔」回應，建議牙管會應完善投訴程序，易地而處的看待每宗投訴。

早於2005年郭家麒已指出，政府在1940年制定《牙醫註冊條例》及相關的附屬法例，並在1957年成立香港牙醫管理委員會，之後一直沒有全面檢討有關法例和委員會的架構及制度，以致當中不少地方現已不合時宜，並質問當局會否就牙委會的架構及制度如委員會的組成架構等範疇作出改革，從而提高代表性、問責性和透明度。

立法會衞生事務委員會委員柯創盛直言，於處理地區工作時收到不少對牙醫服務的投訴，關愛基金為長者提供牙科服務是好事，可彌補政府於牙科服務政策上的不足，惟坊間有不少對售後服務的投訴卻是未能處理。柯續指，牙委會以官腔的形式對待投訴人，加上沒有有效渠道的協助下，要求投訴人自行申索文件是強人所難。

柯建議牙委會應作全面的檢討，如委員會的組成架構，應加入不同界別的人士，從而增加透明度，避免予人「醫醫相衞」的觀感，亦應將處理投訴的程序縮短，並主動協助投訴人申領所需文件，令投訴得以於公平、公正下處理，而非以種種關卡留難尋求協助的市民。