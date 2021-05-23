機制差部門診所互卸　投訴牙醫長者反被耍

投訴牙醫無門！有長者透過關愛基金轉介的牙醫製作假牙，但牙科服務質素欠佳，使用約半年已因牙托多次斷裂以及物料剝落而更換兩次假牙，身心俱疲。去年初該名長者向牙醫管理委員會作出投訴，但要求提供醫療紀錄、Ｘ光片及相片方能跟進，投訴至今一年半，食物及衞生局及診所不斷互相推搪，一直未能索取所需文件。有關注病人權益組織批評牙管會投訴機制欠透明度，令市民有「醫醫相衞」的觀感，加上將調查責任放於投訴人身上並不合理，令投訴人容易被「耍走」。

年過八旬的張伯約兩年前透過關愛基金向一名牙醫製作假牙，短短半年間，多副假牙的牙托都出現問題，經過數次交涉情況未有改善，認為問題源於假牙物料差劣，去年初向牙管會作出投訴，惟該會要求張伯提供該醫生為他診斷的醫療紀錄、Ｘ光片及相片等文件以便協助調查。東網記者曾陪同張伯到涉事的牙醫診所申請提取資料，當時診所職員指申領所需文件需時數天，但等了近兩周後，診所指個案費用由關愛基金支付，並以張伯非付款人為由拒絕申請。

其後記者向關愛基金查詢，個案交由食衞局回覆，該局指因有關資料及記錄屬當事人的個人資料，當事人可要求牙醫或牙科診所提供相關資料。部門及機構互相推卸責任多月，本報介入查詢後，去年10月中牙管會回覆張伯指，有需要可協助索取有關文件，但投訴至今仍苦無寸進，處於未受理階段。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，牙管會投訴程序繁複，容易令投訴人卻步，加上被拒申領報告亦導致投訴無門，認為牙管會應對現有法例作出修訂，改善投訴程序。彭指投訴過程中難以證明當中有否偏袒，但透明度低令市民有「醫醫相衞」的感覺，建議牙管會效法醫務委員會，提高委員會內的非業務委員比例，從而增加市民對該組織的信心。

牙管會回覆指，委員會初步調查小組的主席會就所得資料考慮個案，以決定是否轉交小組進一步處理，小組其後會決定是否將投訴轉交牙委會以舉行研訊。如投訴人未能按要求提交相關文件，小組主席只會以現有資料考慮相關個案而作出決定，小組主席亦會因應個別個案的性質而考慮協助投訴人向有關牙醫索取病人的診療紀錄等資料。