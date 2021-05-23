7區店舖阻街投訴年逾千宗　食環署懶執法　多區行人路變垃圾場

本港人多地少、生活空間狹窄，店舖阻街及公共空間遭佔據令市民生活大受影響。全港18區中，去年市民投訴店舖阻街過千宗的地區便有7個之多，當中又以油尖旺、深水埗、元朗為重災區，投訴均超過2,500宗。本報記者昨日到阻街黑點深水埗直擊情況，發現即使有大量雜物、垃圾堆積在行人路及馬路，食物環境衞生署職員路過亦不作處理。有市民稱，一向不見食環署有執行，每日僅「行來行去」，最多「打卡」影相作記錄，斥責食環署是政府最沒用的部門。

食環署向立法會表示，針對深水埗北河街附近一帶店舖阻街嚴重的情況，近月已調整執法策略。本報記者昨午到北河街街市一帶觀察，發現行人路上堆積了大量裝有雜物的紅白藍袋、棄置的紙皮，連同疑是承載蔬果的包裝物、發泡膠箱等堆滿街道，行人路已成雜物場。蔬果店肆意把貨品堆出行人路更成「常態」，遇上買菜高峰期，市民在行人道上亦要左閃右避。

路上亂成一遍，食環署執法人員卻猶如「紙板公仔」，少見執法行動。街坊蘇小姐直言，從未見食環署執法，多是影相作罷，批評食環署為政府最沒用的部門。

其他多區情況亦相若，北角春殃街有檔販把發泡膠盒堆在天橋底與馬路旁，足足有兩米高，有檔販甚至把卡板、膠盒放置在馬路上，猶如「私人領地」。原本可以多車經過的馬路兩旁變成小販的售賣點，不少檔販公然在賣菜，令馬路收窄至「人車並行」，場面非常危險，車輛亦要慢駛。