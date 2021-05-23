公社科師資培訓6月展開　劉智鵬親授3條不平等條約

教育局更名通識科為「公民及社會發展科」後，今年9月的中四級便會落實。「公民及社會發展科」科目委員會主席劉智鵬昨日(22日)表示，公社科的師資培訓課程將於下月展開，他會親自教授部分。隨著通識師訓的需求下降，有師資培訓機構亦開始轉型，以便將來畢業的師資人材轉教小學常識科。

目前的師資培訓主要由教育局課程發展處及大專院校提供，劉智鵬表示，教育局針對公社科的培訓將於6月開始，他也會親自教授「三條不平等條約中的香港問題」等課題。至於師訓機構則要思考如何轉型，因為公社科與一般學科的教與學都有明顯差異，不再是以往的單向教學，而是師生一起學習、吸收新知識，教師則是帶領的角色。

香港輔導教師協會主席、迦密愛禮信中學校長何玉芬表示，據她了解，由於通識教師需求下降，有開辦通識師訓課程的大專院校正轉型，讓未畢業的學生轉去教小學常識科。

此外，教育局曾表示，公社科的課時會減半，期望釋出課時讓學生修讀多一個選修科，或發展其他潛能。劉認為，過去「3322」的安排下，學生能修讀的選修科組合不多，很少學生會同時修讀生物、物理、化學，也很少學生同時修讀歷史和地理，尤其報考中國歷史、歷史科文憑試的人數大跌。他期望釋出課時後，能給予學生更多空間，修讀不同組合。

何玉芬認為，通識科改革的確能騰出空間，但未必能夠讓學生讀多一個選修科，不少學校已經有3個選修科的配備，但不是所有學生有具備修讀3科的能力。另外，該校通識教師都能順利過渡到公社科，但關鍵是如何從優化的角度照顧學生差異、提升空間，同時處理新學科帶來的挑戰。