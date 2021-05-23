東方日報A1：蟲鼠為患商舖阻街　食署懶理市容敗壞

香港號稱國際城市、亞洲金融中心，但卻沒有國際都會的市容，三大都會亂象即垃圾處處、店舖阻街、鼠患蚊蟲橫行根深柢固，區區都有。立法會負責環境衞生及市容的小組委員會明日（24日）便會討論改善市容的措施，當局提交立法會的文件顯示，食物環境衞生署去年就公眾街市內阻街及相關違規情況的執法力度大減，發出警告信及檢控數字較前減少約三至四成，同期市民投訴各類店舖阻街卻激增兩成半至近1.9萬宗。食環署與警方計劃下半年試行新執法模式，前期以2至3區為試點。立法會議員批評食環署執法不力，處理店舖阻街一類行為如老鼠拉龜，依賴聯合行動的執法效率太低，即使引入新執法模式亦拖延多年，要求當局正視香港變臭港的危機。

據立法會改善市容小組委員會文件中表示，食環署於2020年接獲有關店舖阻街的投訴共18,904宗，較2019年的15,022宗增加25.8%，若與2018年的12,458宗相比，則增加51.7%，反映情況愈見惡劣。惟直至近月食環署終調整執法策略，其中針對深水埗北河街附近一帶的嚴重情況，與深水埗警區合作，按各自權責採取聯合行動。

文件透露，食環署與警方正研究加強合作，包括由食環署牽頭針對阻塞通道的執法，安排清除和扣押放置在馬路上或公共地方的阻礙物，兩個部門正探討在現行法例框架下新執法模式的可行性，目標是在今年下半年在2至3個分區推出試驗計劃。至於新執法模式的細節，該署表示要待進一步敲定後才公布。

然而，食環署針對店舖阻街的執法也不彰，去年該署向公眾街市租戶發出阻街及相關違規行為的警告信僅有1,623封，較2019年的2,609宗減少37.8%，與2018年的2,863宗相比則大跌逾40%；採取檢控行動數字亦下降，只有1,292宗，較2019年的1,790宗減少約28%，與2018年的1,697宗相比則跌近24%。

對於食環署下半年將試行新執法方法一事，立法會食物安全及環境衞生事務委員會委員鄭泳舜批評有關措施「太遲」，直言對該署執法表現相當不滿。他表示，店舖阻街、非法擺賣等情況於全港各區擾攘持續多時，食環署責無旁貸。他續斥，以深水埗為例，每日阻街、非法擺賣隨處可見，疫情下市民努力防疫、做好衞生，但負責處理公共衞生的部門卻執法不力，即使增聘人手、引入不少新科技都未見成效，主因在於食環署執法力度不足，行政程序冗長，明明阻街、垃圾經常出現、經常有市民投訴，卻「搞好耐才執法一次」，或是要待至聯同其他部門進行聯合行動方會執法，情況並不理想。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：