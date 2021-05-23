景林邨單位變麻雀賭檔　9男女被捕兼收告票

將軍澳警區特別職務隊，根據線報及經深入調查，昨日(22日)傍晚約6時進行打擊非法賭博行動，突擊搜查景林邨景棉樓一個單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。

行動中，一名姓廖(60歲)男子及一名姓蘇(63歲)女子，涉嫌「管理賭博場所」被捕。該名60歲男子及另外兩名男子及5名女子(54至70歲)，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，該3男5女同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款告票。行動中，警方檢獲3張電動麻雀枱、賭款、一批賭具及約1萬港元現金。所有被捕男女已被扣留調查。

新冠肺炎疫情持續一年多，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。