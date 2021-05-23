港府推海外醫生免試執業　張建宗指為解決人手嚴重短缺

本港公營醫護人手長期短缺，港府擬容許合資格的海外醫生免試執業，政務司司長張建宗今日(23日)在網誌上表示，醫生人手嚴重短缺，公營醫療系統長期超負荷，專科服務輪候時間頗長，部分需求殷切的服務輪候時間超過兩年，醫護人員疲於奔命，影響醫療服務的質素。公營醫療醫生人手短缺尤其嚴重。2020年醫管局和衞生署欠缺共710名專科醫生和準專科醫生。根據本港人口結構變化推算醫療服務需要，醫生人手由目前到長期均會持續短缺。到2030及2040年，分別會短缺1,610名和1,949名醫生

張建宗續稱，為解決醫生人手短缺問題，政府將於6月2日向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》（《條例草案》），讓合資格且為香港永久性居民的非本地培訓醫生在香港執業，希望立法會及社會各界全力支持。

他同時指出，政府已將醫管局第一個十年醫院發展計劃下的14項工程計劃全面或部分提升為甲級，總承擔額合共701多億元，佔2,000億元的35.1%。計劃在今年第二季就三項醫院工程計劃申請撥款，包括在啟德發展區興建新急症醫院；北區醫院擴建計劃—工地平整及地基工程；及瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃—工地平整及地基工程。如建議的三項擬議醫院工程計劃獲立法會財務委員會批准，累計核准承擔額將為1,095多億元，佔2,000億元的54.8%。醫管局亦會逐步展開第二個十年醫院發展計劃的籌備工作。