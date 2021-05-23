批部分人對社福規劃存誤解　羅致光：坊間流言蜚語多

香港社會服務聯會每年均會與社會福利署合辦福利議題及優次會議，以助政府就來年福利政策及服務發展，提供持份者的意見。勞工及福利局長羅致光參與日前社聯及社署合辦的研討會後，今早(23日)在網誌表示，部分社福界人士希望政府恢復九十年代或以前的社福規劃工作，認為那些從沒參與過30年前社福規劃工作人士，應先了解過往及現在的社福規劃差異，才作評論，並強調現今的社福規模及開支預算較30年前已大幅增加，有天淵之別。

羅指出，有人形容現時沒有社福規劃，是與推行整筆撥款津助制度有關，批評相關人士不了解何謂社福規劃之外，亦對兩者的歷史缺乏認識，人云亦云，以訛傳訛。他以社署於1996年進行的最後一次「5年計劃檢討」為例，指政府是由1999年才開始討論整筆撥款津助制度，兩者沒有任何關係。

對於有人形容社福界的整筆撥款津助制度衍生社會福利服務競投，羅亦批評相關評論是不認識歷史背景，穿鑿附會，亦不掌握不同資助制度的差異，並指出整筆撥款津助制度和服務競投，實質上無任何關係，雖然社署曾考慮將康復服務單位進行競投，但最終未有發生相關競投，更容許了私營機構參與安老服務的護理安老院及家居照顧服務，運用投標的形式，評估服務質素和服務量，以進行分配。

羅認為有人不着重事實根據，只單憑感覺，受傳言所誤導，並謂「Common sense(常識)有多普及我不知道，不過坊間卻流傳了不少common nonsense(訛言)」，意指社會間普遍對政府的社福規劃存有誤解。