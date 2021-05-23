新冠疫苗接種率持續低　劉澤星推算年底不足6成人打針

新冠疫苗接種計劃展開近三個月，接種率持續低企；顧問專家委員會召集人劉澤星指，本港整體接種率僅得一成多，若按現時趨勢，每日約接種1.4萬至1.5萬劑疫苗推算，估計年底只有450萬人接種，距離達致群體免疫的6至7成接種率仍有差距。他又指，當局不斷蒐集背景發病率等數據，強調注射疫苗後出現併發症的數字遠低過無打疫苗。

劉澤星稱，當局統計曾接種疫苗人士的面癱或流產機會，並不高於無接種人士，並重申接種疫苗不會令血管閉塞。

專家委員會成員曾浩輝則指，相信未來旅遊或出行，接種疫苗是必要條件；本港若要達持久「清零」，市民一定要接種新冠疫苗，否則會像台灣、新加坡或內地部分省份，不時會出現零星個案。

至於降低接種新冠疫苗門檻，曾指本港已有機制處理是否降低由內地及德國研發的復必泰疫苗接種年齡至12至15歲青少年，如確認接種的好處大於壞處，便會擴大接種對象。他又稱，如本港接種率可達到6至7成，絕對有空間考慮可放寬口罩令。