美參院商《戰略競爭法案》　動議庇護港人

美國國會正審議多項對抗中國的草案，有兩黨參議員上周四（20日）就《戰略競爭法案》（Strategic Competition Act）提出修正案，要求草案加入向遭打壓的香港人提供難民庇護條文。

參議院外交委員會主席、共和黨的梅嫩德斯（Bob Menendez）牽頭與兩黨成員推出修正案，在目前由全院審議的《戰略競爭法》加入向受壓迫或可能面臨威脅的港人提供難民保護的內容。修正案條文源自《香港避風港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act），將確保有充分理由擔心受到迫害的香港居民合資格以「第二優先」身份在美申請庇護。

修正案獲共和黨參議員魯比奧、民主黨參議員默克利及庫恩斯聯署支持，梅嫩德斯指美國不能忽視對香港人民的道義義務必要性，要讓政策以價值為基礎，清楚表明美方致力於為香港的民主及人權活動人士、記者和其他香港市民提供庇護，他們正因莫須有的煽動和破壞國家安全指控而成為攻擊目標。