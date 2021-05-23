機電署日內瓦發明展獲佳績　研減炒電梯及提升空氣過濾技術

發展局局長黃偉綸今(23日)發表網誌指，應用創新科技有助提升服務質素，機電工程署 更在今年的日內瓦國際發明展摘下四個金獎及四個銀獎，當中包括「智能自動梯實時監測系統」及「空氣過濾器2.0」等。

疫情下，國際專家評審團首次以視像方式，對約600項發明品和項目進行評審。機電署其中一個獲金獎的發明為「智能自動梯實時監測系統」，由該署聯同業界、初創公司及大學一起研發。機電署高級工程師(一般法例)區子威說，市民幾乎每天都會使用自動梯，新研發系統應用光纖傳感技術及人工智能大數據分析，實時監測自動梯的運作，更以三維掃描打印技術，優化自動梯機件的設計。

他介紹，透過監測自動梯上梳齒板的震動和光纖傳感技術，系統可以檢測到自動梯上是否有障礙物，若遇有障礙物「卡住」自動梯，系統會發出警報信號，同時通知管理人員，以盡快把障礙物清除，減少「炒梯」事故。系統亦會計算自動梯的人流，以便維修人員知道自動梯的用量，從而知道哪個部件損耗較多，及早採取預防性維修。

另外，團隊採用尼龍物料，結合最新的射流熔融(Multi Jet Fusion)三維打印技術，改良傳統自動梯梳齒板的設計，並把梳齒板覆蓋面延伸多5毫米，使其與自動梯梯級的空隙減少，以更有效地阻擋硬物「卡」進自動梯內。

目前整套系統安裝在8條自動梯作實地測試，包括戶外有蓋行人道、政府綜合大樓及大型商場內，測試成績理想，而職訓局亦有意應用有關發明作教學用途。

另一得獎發明為機電署研發的「空氣過濾器2.0」，用於中央冷氣系統的節能空氣過濾技術，機電署項目主任(創新)葉劍明稱，內設可活動裝置，當監測到室內空氣質素良好時，過濾器會自動敞開，騰出空間，讓空氣毋須經過濾器而直接送出，若空氣遇到的阻力減少，風機可以較小的風力運作，耗電量亦會降低。

該發明亦引入能夠提高過濾效率的聲波技術，把聲波射進過濾物質內。當氣流中的懸浮粒子穿過過濾器時，聲波會令懸浮粒子震動的幅度擴大，令它們更容易被過濾物質抓住，提高過濾效率。葉稱，與傳統的空氣過濾器相比，可以節省百分之20至30的耗電量，達到節能減排的目的。