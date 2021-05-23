建造業遊旅業明日起自費檢測　工會批評做法不貼地　

新冠肺炎疫情未平，不少行業均被列入特定群組，需定期檢測。惟按政府早前宣布，由明日(24日)起，建造業工地人員及本地遊旅行從業員，如無醫生證明書證實是因健康理由不宜接種新冠疫苗，或無接種記錄證明尚待接種第二劑疫苗，均需自費檢測。有工會直言做法「不貼地」，認為要獲醫生證明書不容易，希望當局的政策要更人性化，為業界人士繼續提供免費檢測。

香港旅遊業僱員總會理事長梁芳遠直言，現時不少本地團一日工資僅500港元，若要從業員自費240港元檢測，費用已近半日人工，做法「不貼地」，加上旅遊業已停工多時、現時亦非日日有工開，批評做法會加重從業員的負擔。

梁續指，業內不少人年紀較大，有些患長期病、需長期服藥，惟當他們就接種疫苗諮詢醫生意見時，不少醫生都不能很明確地回答，要獲醫生簽發證明書證明不宜接種亦不容易。她批評，政府現時的做法，令弱勢的人更弱勢，敦促當局推出政策前應與業界商討，要更實際、更人性化地看待問題，繼續為行內已接團準備開工、需要檢測的人提供免費檢測。

有地盤工人直指定期檢測屬強制性，不應由工人自費，政府做法是令工人要突然承擔多一筆費用。香港建造業總工會理事長黃平指，政府做法應是想更多工友接種疫苗，但認同檢測費用會為工友帶來負擔，期望政府可繼續照顧工友、提供免費檢測。