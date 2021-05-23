接種中心將運作至今年9月底　聶德權：無了期營運浪費資源

香港新冠疫苗接種率持續低企，公務員事務局局長聶德權今日(23日)在電視節目表示，疫苗計劃推行近3個月，接種率不足兩成，要建立免疫屏障仍然很遠。他指，本港約有124萬已接種第1劑，按現時接種趨勢，估計未來100日會再多150萬人接種，即不到300萬人，接種率約45%。他續指，其他地方的接種數字持續上升，反觀本港的接種速度慢，形容是處於不利位置。

政府計劃安排全港社區疫苗接種中心運作至今年9月底，即意味今年9月後或只能到私家診所接種由內地研發的科興疫苗，聶稱接種中心無理由無了期地營運，形容浪費很多資源，認為未來3個月是通關、恢復經濟的關鍵時刻。他又指，750萬劑由內地及德國研發的復必泰疫苗原定分6個月，每次100萬劑運抵港，當局有不斷向藥廠調整到港時間，不想造成浪費。

另外，政府表示，雖然本港疫情逐漸受控，但若要恢復與內地和其他地方通關，且往來毋須隔離檢疫，疫苗接種必不可少。當局又指，歐盟將於7月推出「疫苗護照」，相信措施日後亦會適用於其他地區的旅客，港府日後與其他地區商討旅遊安排時，將要求出境港人接種疫苗，以保障旅遊期間不受感染，及不會把病毒帶回港，同時，政府會繼續嚴控「外防輸入」，達致本地個案「清零」。