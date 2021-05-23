團體推4至6人大單位組合屋年尾可申請　最快明年2月入伙

香港公屋供應不足問題嚴峻，據房委會最新數據顯示，現時公屋平均輪候時間需5.8年，而長者1人申請亦需等候3.6年，面對漫長的公屋輪候時間，提供予基層的過渡性房屋更顯重要。有團體今日(23日)展示全港首個有提供4至6人大單位的組合社會房屋，此組合社會房屋作為供基層輪候公屋用的過渡性房屋，由建造、組裝至完成只需4個月，且可移動甚至搬往其他地方重用，既節省時間和人力，亦非常環保。預計今年11月接受基層市民申請，申請條件包括需輪候公屋滿3年或以上，最快下年2至3月即可入伙。

香港社區組織協會長沙灣英華街組合屋項目預計於下年第1季落成，提供140個單位，項目由關愛基金資助，房屋局支援，預計可協助600名苦候公屋的基層脫離環境惡劣的劏房。周德年建築設計有限公司建築師譚漢華表示，該組合屋有4個最大350平方呎的單位，可供4至6人家庭入住，而最小則為140平方呎的單位，兩款單位合共有103個，另設有部分280平方呎的大單位及2個無障礙單位。此組合屋的特色是空間較闊落、牆身較薄，且光線充足及舒適。

現居於劏房單位的陳女士表示，一家四口居住的單位需要8,600港元月租，加上冷氣等電費開支總共需約1萬港元，對他們造成沉重負擔，期望可成功申請即將落成的組合屋。社區組織協會副主任施麗珊稱，現在正值炎夏，許多劏房戶被迫居於狹窄悶熱的環境，加上租金昂貴，故此組合屋能有效支援他們。

施續指，一般小單位每月租金只需2,000至3,000港元，而大單位亦只需4,000至5,000港元，遠比市價為低，且提供熱水爐、傢俬、冷氣機等，設備齊全，並強調現時大部分過渡性房屋均欠缺大單位提供多人家庭，相信能有效幫助多人家庭的基層。

負責建造工程的有利集團執行董事黃慧敏指出，此組合房屋只需2個月時間於廠房建造，然後運至長沙灣英華街組合屋項目的地點進行組裝及裝備電器等，總共需時4個月即可竣工。而此款房屋亦可在住戶全部「上樓」後，搬到其他地方進行再組裝重用，非常環保且節省時間。