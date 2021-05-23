旺角唐樓天井現兩層樓高垃圾山　居民指問題存在已8至10年

太子道西唐樓群年初曾出現多宗新冠確診病例，引發公眾對唐樓環境衞生的質疑，然而在肺炎威脅下，衞生情況未見改善，更有唐樓天井垃圾堆積近2層樓高，造成惡臭之餘更惹鼠蹤處處。衞生惡劣使居民長年緊閉窗戶自救，更擔心因而再次引發疫情，亦有住戶要求業主處理卻遭拖延，最終不了了之。有議員直言政府應介入事件，協助甚或強制業主處理垃圾問題，以保障居民健康。

太子道西59至61號一幢高八層的唐樓，天井被當成「垃圾場」堆積各類膠樽、鋁罐甚至床褥等家居雜物，垃圾堆疊至接近2層樓高，東網記者到場視察時除了聞到惡臭，更發現每層樓梯本有設有朝向天井的通風氣窗，因垃圾堆積，居民把1至2樓的氣窗關閉，3樓以上的氣窗部分則直接以木板圍封，使樓間空氣極不流通，炎熱天氣下更見侷促。

據了解，垃圾問題存在約8至10年，源於大廈早年聘請的一名年邁清潔工未能將所有垃圾搬下樓，便直接倒到天井棄置，垃圾隨時日漸堆積如山，該清潔工離職後，垃圾仍一直無人處理。居民林先生表示，即使留在家中亦會聞到臭味，且伴隨而來的曱甴老鼠於樓間隨處可見，曾向業主反映並要求處理，卻遭對方以「拖字闕」蒙混過去。

居民吳先生則指，曾自行向清潔公司查詢報價，嘗試解決問題，惟向業主反映後，疑因業主不想負擔開支而不了了之。吳又指，天井垃圾在雨天會持續散發臭味，如情況未能改善，會選擇搬離該幢唐樓。另有居民反映，清潔公司報價算不上高昂，大廈16伙業主只需共同承擔1.5萬至2萬元清潔費，即每名業主只需付出不足1,300元，但業主卻都不願負擔。

事實上，今年1月太子道西61號便有3名居民確診新冠肺炎，患者其後康復，但大廈天井垃圾問題令其他居民繼續膽戰心驚。議員劉國勳表示唐樓衞生問題屢見不鮮，大多源於管理不善，即使部分唐樓已成立業主立案法團，但不少業主把單位出售後便懶於負擔管理責任，直言情況並不理想，加上該處曾爆發疫情，處理衞生問題刻不容緩，認為政府有需要從中介入，例如協助「三無大廈」設立法團釐定管理責任，或考慮提供資助，甚或強制為大廈進行清潔後，再向業主追討有關費用，盡方法保障居民健康。