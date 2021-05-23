政府擬2030年完成劃一假期　工會促明年一次過完成

勞工界爭取多年劃一俗稱「勞工假」的法定假期與「銀行假」公眾假期，政府雖已向立法會提交相關議案，但按照其建議，要到2030年方能劃一假期，屢被勞工界批評需時過長。有勞工團體今日(23日)在電視節目狠批方案匪而所思，認為明年已可一次過劃一假期；而商界人士則回應指，要考慮勞動市場的供應，以免影響部分行業運作，甚或影響未來整體經濟發展。

職工盟組織幹事王宇來在節目中直指，勞工界多年來一直爭取劃一假期，勞工已等太久，提出明年一次過劃一假期，又指商界應一早要有準備，而非像現時般如夢初醒。王續指，劃一假期令僱員有更多假日休息、參與家庭活動，不單有助身心健康，提高生產力，亦可減少工傷問題，對僱主亦有好處。

勞顧會僱員代表、及港九勞工社團聯會副主席譚金蓮則指，一次過劃一假期是最理想做法，但考慮到新冠肺炎疫情影響，建議政府以3年時間，首年先增加佛誕為法定假期、第二年增設聖誕節後第一個周日、第三年增加與復活節相關的3日假期。

勞顧會僱主代表、及香港工業總會理事郭振華表示，僱主著意的並非增加假期衍生的成本，而是考慮到勞動市場供應，擔心人手調配會或出問題，傾向認為政府的方案較循序漸進及穩妥，能為商界及市場提供一段較長時間去適應，期間亦可商討實際安排，減少對市場影響。他亦指出，若明年一次過劃一假期，會引起市場混亂。香港人才管理協會副會長梁偉佳認同，增加法定假期，需考量人手調配。