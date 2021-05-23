薪酬趨勢指標錄得負數　工會憂慮全港僱員續面臨減薪

薪酬趨勢調查委員會公布的薪酬趨勢調查，不論高中低層員工的淨指標均錄得負數，公務員或需減薪，同時令人關注私人市場會否跟隨，令全港員工今年一同迎來減薪。有勞工團體今日(23日)於電視節目中指，不少工友去年已被減薪、放無薪假，薪金已減無可減，表明不期望今年再度減薪。有人力資源顧問則指，調查結果僅供參考，觀乎過往數年經驗，均未有因結果而出現減薪。

勞顧會僱員代表、及港九勞工社團聯會副主席譚金蓮指，新冠肺炎疫情雖然未平，但今年有新冠疫苗、近日亦傳出通關有望的消息，與去年比較情況有好轉，又指不少工友去年已被減薪、或以放無薪假，換取保留職位，不期望今年再減薪。至於最低工資首度迎來凍薪，譚直言政府應考慮到市民衣食住行的消費指數、以及家庭各類開支，設立可加可減方程式，就最低工資作每年一檢。而職工盟組織幹事王宇來則批評最低工資政策已失效，認為港府應改為採用樂施會建議的生活工資，將每小時工資定為54.7港元。

香港人才管理協會副會長梁偉佳則指，每年有很多不同的薪酬調查，政府的調查亦只作參考之用，企業不一定要理會相關結果，反而會視乎自身的盈利及未來發展、以及員工士氣。就他工作的企業而言，預計未來會凍薪，或加薪1%。勞顧會僱主代表、及香港工業總會理事郭振華則表示，相信無僱主想再向中低層員工下手，認為未來不會減薪，甚至鼓勵加薪。郭續指，企業反而應趁現時工作量較少，加強培訓員工，為未來發展做準備。

根據薪酬趨勢調查委員會早前公布的薪酬趨勢調查，扣除遞增薪額開支比率後，公務員薪酬趨勢淨指標為低層及中層分別要減薪0.68%、0.54%，而高層將減薪2.04%。