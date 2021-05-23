周三傍晚月全食加超級滿月　大埔海濱屯門沿海觀賞夠開揚

天文發燒友有福了！本周三(26日)晚上會出現月全食，假如天氣許可，市民將可以同時欣賞到月全食、月偏食，以及全年最大的滿月，即「超級月亮」，屆時看到的月亮直徑會較平日大約7%。天文台「教路」，市民若想看到月全食，要選擇東南偏東和視野廣闊的地方，例如大埔海濱、屯門海濱、黃埔海濱及石澳等。

天文台表示，當天月球會在晚上6時56分升出地平線，隨即進入月全食階段，月食現象會發生在晚上7時09分，並在晚上7時17分食甚，至晚上9時52分則是半影食終。期間月亮不會完全消失，而會呈現暗紅色，這是因為太陽光中藍色的波段在地球大氣層散射過程中被散射，剩餘的紅光再被折射到月球上。屆時，香港天文台、香港太空館將聯合網上直播月食過程。

而月全食發生時，月球比較接近地平線，屆時月面介乎2至5度，天文台指，想看到月全食要選擇東南偏東、視野廣闊、開揚的地方，例如由黃埔的海濱望向鯉魚門方向，或在杏花邨、西灣河海濱，在東南偏東位置視野亦佳。

至於月偏食階段時，因彼時月球已升得較高，相信全港大部分地方，在晚上8至9時望向月亮，都能看到月偏食。

根據天文台預測，本周三大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，顯著降雨概率低於10%，相信無礙觀賞月全食。如錯過是次月食，下次月偏食要等到本年11月19日，為1900至2100年之間最長的月偏食，維持3小時29分3秒。而下次月全食則要等到明年11月8日。