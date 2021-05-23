傳代購店清盤前仍以會員制招徠生意　多名苦主批詐騙

新冠肺炎疫情下通關無期，不少港人轉為在網上訂購海外商品，惟此舉有一定風險。近日有多名網民指專售日本貨品的店舖「Secret Corner」，在清盤前一個月仍以會員制招徠生意，質疑其詐騙；另有不少苦主稱曾在該店訂購貨品，恐難作追討。

有苦主早前在社交平台設立「Secret Corner苦主群組」，至今有逾180人加入群組，並展示出一張該公司的清盤通告。通告上提及，「Secret Corner Limited」本月20日通過債權人自動清盤，已進入清算程序，該公司所有財產亦由清盤人接管，並提醒該公司的債權人及員工盡快提交債權證明。

有網民表示，早於今年3月在該公司訂購價值約3,000港元貨品，但時隔近兩個月，至今僅收到一件價值約500港元的貨品，期間未接獲任何有關的通知，直至近日該公司刪除社交平台的帳號，才揭發事件。另有網民指該公司在今年4月、即清盤前一個月，仍以會員制招徠生意，質疑該公司詐騙，亦有人留言稱其「出完(會員制)就清盤，擺明昆水」。

另外，有網民指控該公司欠薪，批評僱主「自己袋錢走」，但就拒絕出資購入貨品及支薪，稱自己「有汗出無糧出」。東網正向勞工處查詢事件。