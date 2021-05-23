政Whats噏：不同時段味道有差異　尹兆堅監倉飲水分級別

「見字飲水」呢四個字係去年興起嘅網絡潮語，雖然好多人都覺得不明所以，但對於多項控罪纏身，當中包括涉及去年泛民初選而被指觸犯《港區國安法》嘅前議員尹兆堅，就因還押監房從而對見字飲水深有體會。

日前尹兆堅透過社交平台講述近況，但話獄中生活，離唔開茶同水。但每日定時將膠水杯伸出鐵欄，負責派水嘅囚友就會幫手將水注滿。儘管每日朝早都可以飲上一杯茶，味道非常淡，不過佢都飲得出係一般熟茶葉，似乎係普洱之類。但話淡茶已經係每日少數有味道嘅飲品，好過冇咁話，至於其餘時間都係飲水，雖則派嘅都係清水，但尹兆堅漸漸發覺，原來水都有唔同嘅味道，仲話唔同時段派發嘅清水，味道都有些微分別，搞到但依家飲水都飲得嘴刁，開始講究分級別，又形容係「粗水精飲」啊。

尹兆堅又話一邊「品」水，一邊讀信或回信，就係佢喺鐵窗下每日嘅活動，雖然每日只飲水同茶，但坐監都無乜要求，解渴就好咁話。

同樣因涉《港區國安法》被還押嘅前荃灣區議員譚凱邦就話熱到瞓唔到覺。有助理今日（23日）探譚，譚話最近兩星期都狀態一般，首先口腔出現毛病，加上最近天氣酷熱，晚晚除晒衫都難以入睡。譚又話囚室內無設置風扇，而雖然囚室外走廊係有風扇，但吹唔到床，只有囚室近閘門位吹到風，變相活動範圍得番閘門附近喎。