新冠疫苗接種率低迷　孔繁毅指政府7月或降低接種年齡至12歲

港府加大谷針提高接種率，正研究將新冠疫苗接種率擴展至16歲以下群組人士。疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅引用美國的接種經驗，指出新冠疫苗在12至16歲一群均有效用，相關結果對香港的接種計劃上均有幫助，預計今年7月中至尾能向12至16歲的一群青年接種。

孔繁毅表示，美國已開展6至12歲年輕人接種疫苗的臨床研究，相信好快會有數據。兒童接種新冠疫苗均有必要性，雖然兒童染病後的病情輕微，但較易傳播，若在家中接觸長者，而該名長者沒有打針的話，有機會引致嚴重併發症。他又指，接種新冠疫苗的市民，一般抗體水平會在6個月後降至一半，預計打完兩針疫苗人士的抗體可維持一年，但認為接種疫苗的好處大於壞處，「打咗點都有啲保護率。」

他解釋，部分市民對新冠疫苗有誤解，強調注射新冠疫苗不會影響人體基因，而且絕大部分人接種後只有輕微副作用，最長持續1至2日，情況和注射流感疫苗差不多。若市民有普通食物敏感，不影響接種疫苗，但對疫苗或對2種或以上藥物過敏的人士，則應先向醫生查詢，公立醫院疫苗過敏安全診所已經處理約150個類似個案，只有1人被醫生斷定為不適合接種新冠疫苗。有慢性疾病人士一旦感染新冠病毒，出現併發症或死亡風險更大，如果病情控制得好，應該盡快接種疫苗，而癌症病人在完成化療一個月後，亦可接種。

對於接種新冠疫苗的安全性。孔認為，由內地研發的科興疫苗，相關的滅活技術使用了數十年，十分成熟，而由內地及德國合研的復必泰疫苗，其核糖核酸技術仍用了多年時間鑽研，呼籲大家不用擔心。

通關條件方面，孔繁毅表示社區中的本地個案要非常低，甚或持續一段長時間清零，可能需要3至4星期，因為當中可揭示社區出現病毒機會低，其次是疫苗接種率要非常高，若有50%成年人接種疫苗是一個重大里程碑，如去到70%則可達至群體免疫，但當達到50%接種率會是好的通關條件。