女子上月打復必泰致面癱　至今未康復　斥疫苗保障基金欠透明

政府就新冠肺炎疫苗嚴重異常事件設立疫苗保障基金，截止本月17日，正處理最少16宗申請。有一名女士接種兩支復必泰疫苗後，出現面癱情況，她批評基金運作透明度不足，而她亦花了不少工夫才找到申請疫苗保障基金的方法，而她在本月初遞交申請，但不知道現時的審批進展及所需時間。

一名女士在上月於中山紀念公園體育館接種第二劑復必泰，打針當日她左耳至後頸出現疼痛，左邊面不太能夠郁動，其後到公立醫院急症室求醫，被診斷為貝爾面癱，而她被處方服用類固醇等藥物，以及須休假2個多星期。至今面部神經仍未完全康復，不時出現神經痛，需要繼續服用止痛藥。

該名女士出院後欲申請疫苗保障基金，她先後致電衞生署、疫苗接種中心等，最後經政府1823熱線獲食衞局回覆，才知道負責的保險公司和遞交申請表方法。她於本月初遞交申請，已收到「認收通知」，但她不知道現時審批進展，亦不知道需時多久，批評申請程序透明度不足，惟申請者未能跟進，對此感到無奈。

根據政府委託的保障基金第三方管理人「AXA安盛」網頁資料，指出符合資格的申請，從收到所需文件日起計算，行政管理人應在2個工作日內向申請人發出認收通知；如果醫生提供的嚴重異常事件證明不符合保障基金的要求，申請將被拒絕，申請人將在收到申請之日起5個工作日內被告知結果。

資料又指，如果申請人的個案尚未提交專家委員會評估，行政管理人（指政府委任處理保障基金申請的承辦商）應通知申請人未能進一步處理有關申請。一旦專家委員會秘書處確認該個案未曾呈報，行政管理人將建議申請人向其主診註冊醫生要求在衞生署藥物辦公室網頁內接種新冠疫苗異常事件網上系統作出呈報予專家委員會。