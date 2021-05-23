保安局發信予《華爾街日報》　強調凍結黎智英資產合法

涉違反《港區國安法》及欺詐等多宗罪纏身的壹傳媒黎智英，被港府凍結其持有的資產及壹傳媒公司股權。美國《華爾街日報》早前曾針對事件發表題為「香港搶奪資產(Hong Kong Snatches Assets)」的評論文章，批評保安局的決定。保安局局長上周五(21日)就此向《華爾街日報》發信，指相關決定是合法的，又強調會用一切的合法方式，打擊危害國家安全的行為。

相關的評論文章在上周一(17日)發表，內容提到若保安局可以利用非司法命令(non-judicial order)凍結黎智英的資產，便不會再有私人合約安全，並認為凍結資產的決定是「武斷的(arbitary)」。文章又指，任何香港的企業股東若因政治原因而冒犯北京，或許皆會有所影響，形容一個自由經濟體的衰落正在加速。

而保安局局長近日就此向《華爾街日報》發信，澄清局方凍結資產的決定合法，與「在政治層面冒犯北京」的人無關，該行動是根據《港區國安法》第43條附表3進行，又指黎智英涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀詐騙等罪，強調危害國家安全是嚴重的罪行，會把違法的人繩之以法。

局方又提到，受到事件影響的人士可到法庭提出申請，要求撤銷凍結的命令，並形容自去年6月《港區國安法》實施後，香港的社會回復平靜，亦重拾了作出安全、有保障、朝氣蓬蓬的金融中心之聲譽。