城大無要求師生接種疫苗　指大學不適合家長式管治

五所資助大學先後公布要求師生在9月新學期前接種新冠肺炎疫苗，否則要交檢測報告或自費檢測。香港城市大學今(23日)則向師生發信，提到只是鼓勵師生及教職員按個人情況接種疫苗，未要求師生打針，並指大學「不適合施行家長式管治」。

城大緊急事故應變小組主席，即副校長（學生事務）陳漢夫及副校長（行政）李惠光今發信指，大學以教職員、師生安全為重，自去年起留意疫情發展，並已率先採取多項防疫措施，而大學是知識分子的凝聚地方，認為不適合施行家長式管治。

他們續指，城大鼓勵師生、教職員按個人情況，接種疫苗；相信大學社群亦會作出適當判斷，並時刻注意個人衞生、保持社交距離。

另外，香港理工大學早前亦公布，倘師生、員工於新學年開始時未完成疫苗接種，便須每周向校方提供檢測報告，或進行每周檢測。理大學生會今在其Facebook專頁表示，對校方此舉予以強烈譴責，認為與侵犯個人身體自主權無異。

學生會又指，校方理應反思疫苗接種率偏低的原因，而非以威迫利誘手段促使師生與教職員接種疫苗，漠視學生及教職員意見及自由意志，又質疑一旦有人打針後導致身體出現不良反應，甚至死亡，責任誰負。學生會就此發起聯署，促請校方撤回有關決定。