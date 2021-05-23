政Whats噏：新婚郭芙蓉「老公」出軌　 小三竟然係「閨蜜」

最近新婚嘅葵青區議員郭芙蓉（Jody），「老公」竟然出軌，偷食嘅對象仲要係自己嘅好姊妹，不禁令人慨嘆一句：「貴圈真亂！」

查實上述都只不過係劇情需要！話說團體「青研香港」最近搵咗Jody、屯門區議員賴嘉汶（Apple）同黨友莊展銘一齊拍短片。故事講述喺片中飾演Jody老公嘅莊，睇到電視播放有關接種HPV疫苗嘅廣告，突然急急腳搵醫生預約，就被Jody誤會莊染上病毒，仲懷疑佢出軌添！Jody仲約咗好姊妹Apple出嚟訴苦，大呻話接受唔到莊咁「dirty」（污糟）！

Apple就解釋，唔一定透過性接觸先會感染HPV病毒，有機會係因為環境太污糟，接觸後透過皮膚感染，仲叫佢快啲返屋企，唔好亂諗嘢。而莊之後亦主動搵Jody解畫，話打針只係出於關心，想減低佢患上子宮頸癌嘅機會喎。

之不過，片尾「彩蛋」就掲發莊並唔係「愛妻號」，事關佢之後發訊息畀Apple，話以後見面要小心啲，差啲被發現；而Apple更加將手機背景設為兩人嘅合影添！能夠將劇情諗到咁峰迴路轉並唔容易，唔知佢哋有冇諗過第時轉行做編劇呢？