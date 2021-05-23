劏房租管未有設起始租金　街坊斥不作為等同偏幫業主

香港房屋供應短缺，劏房問題無法解決，政府委任的劏房租務管制研究工作小組早於3月發表報告，提出立法規管劏房租務。然而，現時方案未盡完善，有團體批評政府過去未有足夠廣泛的諮詢，租務管制立法不設起始租金，無法為基層提供保障，故於今日（23日）舉行民間劏房租務管制諮詢會，期望將居民聲音帶入租管立法程序，向政府施壓。

民間監察政府推行租管陣線一連發起3場諮詢會，分別在港九新界進行。今日位於港島舉行的第二場諮詢會，參與人數約100人，會上讓街坊分組討論租務管制，有街坊批評政府不作為即是偏幫業主一方，訂立起始租金不過是合理要求；亦有街坊表示居住劏房曾發生火警，揭露政府懶理三無大廈消防安全問題。

街坊梁小姐狠批政府不訂立起始租金是不作為，亦等同偏幫業主，她強調劏房戶並非為「攞福利」，而是爭取最基本人權，立法起始租金應為合理要求，而政府亦可有準則地衡量起始租金界線為何，讓市民可以選擇不同價錢的劏房、「睇餸食飯」，形容現時無起始租金，劏房戶只能任人魚肉。

張先生早前曾居住太子區一劏房單位，惟幾年前曾因鄰居吸煙時睡著，釀成火災，加上該三無大廈缺乏消防設備，揭發該三無大廈違反消防條例，但因無人規管，即便火警之後仍不見改善，他亦因此而搬走。他又稱，因火災事件燒爛電錶，進而揭發業主無理濫收水電費用逾1萬港元，最後與業主打官司方能取回被濫收費用。

葵涌劏房居民大聯盟成員余文彥表示，劏房租客並無議價能力，政府理應因應租住者能力、入息等訂立租金標準，直言政府現時因行政原因不設立起始租金是不為而非不能。又指政府於立法後能有人手巡視劏房租務情況，同有助時監察劏房的消防安全問題。