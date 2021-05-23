60人捱酷熱參加發呆大賽　冠軍心得：多想平時沒機會做的事

現代人生活節奏急促、壓力大，為推廣另類調適壓力的方法，有團體於今日(23日)舉辦「發呆大賽」，透過大腦放空、拋開煩憂的方法，達至真正的休息。天時暑熱、烈日當空，酷熱天氣警告下，60名參賽者途中不能郁動、睡覺，並需每15分鐘進行一次心跳監測，以心率最低最平穩者勝出「發呆王」的寶座。

參賽者年齡介乎14至35歲，以一小時為限，不可使用任何電子產品、說話、睡覺或大幅度郁動，否則均會被認作違規。而今日破紀錄成為歷年最熱5月，許多參賽者在比賽時都汗流浹背、神情呆滯，加上不能移動或做動作，大部分參賽者均帶備雨傘或帽子遮陽，甚至用瑜伽墊掩頭，嘗試阻擋毒辣陽光。

最後勝出大賽的李珮芝表示，開始是收到一張黃牌警告使用電子產品，從沒想過自己會勝出比賽，對勝出感到驚訝和興奮。又指雖然今日天氣炎熱，本來也預備了風扇，又擔心中暑，但因場地風力舒爽，故沒有使用，更分享發呆心得是「多想想平時沒機會做的事」。

而獲得最佳造型獎的潘敏玉則表示自己打扮成「Minion」造型是為了分享快樂，但沒想過這身造型會如此辛苦，因天氣太熱，導致眼鏡也有霧氣，不過她分享發呆秘方是專注比賽、專心發呆。