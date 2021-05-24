反修例逾萬人被捕僅24%遭檢控　學者轟律政司懶懶閒

政府早前公布，就反對修訂《逃犯條例》一事已拘捕逾萬人，當中約24%已落案起訴；至於涉嫌違反《港區國安法》被捕的逾百人中，約53%人已遭檢控，當中包括壹傳媒黎智英。有學者認為應加快相關案件的檢控進度，尤其是涉及修例風波案件，不足四分之一的涉案人士遭檢控，未能起阻嚇作用之餘，亦恐怕有關人士趁機逃亡，直斥負責檢控的律政司懶懶閒。

警方自前年6月起，就修例風波共拘捕10,250人，當中2,500人被檢控，有1,200人已完成法律程序，約80%人要承擔法律後果，被定罪案件中，判刑最重的涉及藏有爆炸品案，涉案人士被判囚12年。就《港區國安法》方面，警方國安處拘捕107人，當中57人被檢控，第一宗案件已在高院展開法律程序，涉及罪行為煽動分裂國家、恐怖活動、危險駕駛致他人身體嚴重受傷。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，涉及修例風波的檢控數字保持低位，直斥律政司懶理。他又認為，律政司司長鄭若驊在律政司內設立專屬小組處理案件理應易如反掌，倘若律政司早早設立專責小組加快檢控，或許能起阻嚇作用，讓修例風波及早平息。他促請律政司加快檢控進度，免讓違法人士有機會「走甩」。