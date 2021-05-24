逃避國安刑責　保安局強調追究終身

近年多名港人干犯案件後旋即潛逃海外，保安局日前表示會終生追究該些人的刑事責任，又警告國際關係千變萬化，當潛逃海外的人失去利用價值後，或會被「用完即棄」。《港區國安法》實施後，多國與本港終止了引渡安排，被問到港府會否尋求把特定人士引渡回港，局方強調「在適當時候就會運用適當手段」。

《港區國安法》實施後，多名民主派及社運人士逃往海外，局方早前被問及會否尋求把被特定人士引渡回港，局方稱甚麼方法都會用，並警告「國際關係變化千變萬化，當你有政治價值的時候，可能（外國）會照顧你，但當國際關係變化到你沒有利用價值，可能就用完即棄，但肯定的是，我們一定會終生追究他們的刑事責任」。局方認為疫情過後示威會再起，但估計示威的性質和情況都有所改變，市民可以以守法形式、行使基本權利示威。

至於執法方面，港府早前撥款80億港元用作維護國家安全，但款項用途、可以用多久，以及警方國安處的編制等，外界無從得知，當局堅持不會公開相關資料，形容該些資料「如戰爭方面的機密，保密性是類似的」。局方又指，現時雖有能力應付目前的社會情況，但認為要居安思危。