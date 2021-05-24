國安重犯畏罪潛逃　獨人求外國制裁中港

涉嫌違法的港人潛逃海外成風，有關情況於去年6月底《港區國安法》生效後尤見明顯，多名曾提倡香港獨立或民主自決的人士，為逃避法律責任而離港，包括前議員許智峯及羅冠聰、前「香港獨立聯盟」召集人陳家駒、前「學生動源」成員劉康等。他們在外國不但逍遙法外，更多次在社交媒體或專頁唱衰香港，主動搖尾乞憐請求外國制裁中港。有議員認為，法官在處理案件時應謹慎考慮及評估疑犯的潛逃風險，在必要時拒絕保釋，或收緊保釋條件，減少他們的潛逃風險，以免變相「放生」。

近年多人為躲避法律責任潛逃本港，當中不乏正在保釋候查的疑犯，包括正被警方通緝的許智峯，他於去年保釋期間在丹麥國會議員幫忙下，編造虛假行程，瞞騙本港警方赴當地外訪，其後宣布流亡英國，逗留3個月後又舉家移居澳洲。許定時報告國際戰線的戰績，指已與英國國會議員、加拿大及澳洲聯邦官員等會面，而內容離不開要求盡快制裁中國、懲治侵犯人權的行為等。支持港獨的前「學生動源」成員劉康亦於去年到英國尋求政治庇護，曾呼籲外國制裁中港。

流亡人士還包括羅冠聰，他在《港區國安法》生效前夕退出有份創立的政黨「香港眾志」，並秘密逃至英國，已接獲英國內政部批准其難民庇護申請，他在海外與很多官員及政治家會面，並曾出席美國聽證會，期間同樣多次唱衰香港，又呼籲各國制裁中港。至於前「香港獨立聯盟」召集人陳家駒亦於去年6月初逃至英國，其後指旅遊簽證即將到期，沒有足夠金錢支付「Leave Outside the Rules（LOTR）」的相關申請開支，發起眾籌。

立法會保安事務委員會副主席容海恩表示，多名涉嫌違法的人士潛逃海外，或會令年輕人認為犯法毋須負責，只要離開本港便可以「逃避現實、逃避刑責」，亦令市民認為「原來犯咗事是無後果的」，造成嚴重的社會問題，影響公眾對本港法治的觀感。她認為政府需要加強教育，輔導青年改善情緒管理、加強守法意識，令他們不再容易受社交媒體上未受確認的資訊影響以身試法。另外，針對已潛逃本港的人士，她認為警方應盡力追查他們的下落，把他們緝拿歸案，又估計有外國勢力協助年輕人潛逃，應就此進行調查。